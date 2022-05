"Es darf keinen Handel mehr mit Russland geben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt die Auftaktsrede. In einer Videoansprache rief er die internationale Staatengemeinschaft zu "maximalen" Sanktionen gegen Russland auf und forderte weitere Waffenlieferungen. Es dürfe "keinen Handel mit Russland" mehr geben, sagte der Staatschef.

"Die Ukraine braucht alle Waffen, die wir fordern, nicht nur die, die geliefert wurden", appellierte Selenskyj. Notwendig seien auch ein Öl-Embargo sowie Sanktionen gegen alle russischen Banken.

Der ukrainische Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko ging noch einen Schritt weiter: Er forderte eine vollständige Isolation Russlands. "Der Krieg wird so lange dauern, wie die Welt Handel mit Russland treibt", sagte der 46-Jährige in Davos. Zugleich betonte er, die Ukraine werde ihren Widerstand nicht aufgeben: "Wir werden so lange kämpfen, wie wir leben."

Bei dem Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren in diesem Jahr fast 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vier Tage lang über Lösungen für internationale Probleme. Nach zweieinhalb Jahren Pandemiepause versammelte sich die Weltelite zum ersten Mal im Mai. Neben Russlands Krieg gegen die Ukraine stehen auch die Corona-Pandemie und der Klimawandel im Mittelpunkt der Beratungen.

Groß wie nie sind die Erwartungen von Klaus Schwab, dem Gründer der WEF-Stiftung: "Unter dem Motto ‚Geschichte am Wendepunkt‘ wird das diesjährige Jahrestreffen das aktuellste und wichtigste seit der Gründung des Weltwirtschaftsforums vor über 50 Jahren." Erstmals sind diesmal keine Gäste aus Russland zugelassen. Auch die russischen Oligarchen wurden nicht eingeladen. Und selbst Chinas Rolle war heuer nicht mehr so dominant wie noch vor einigen Jahren.

Die weltweite Armut wächst

Neben dem Ukraine-Krieg werden bis Donnerstag aber auch all die anderen brandaktuellen globalen Krisen wie die Pandemie, der menschengemachte Klimawandel und die Nahrungsmittelsicherheit diskutiert. Lieferkettenprobleme, Protektionismus und Nationalismus standen ebenfalls auf der Themenliste.

Und natürlich fehlte es auch nicht am Protest gegen das Treffen der reichen Weltelite: Die wirtschaftlichen Folgen der anhaltenden Corona-Pandemie und steigende Preise für Energie und Lebensmittel würden weltweit Armut und soziale Ungleichheit befeuern, warnte die Entwicklungsorganisation Oxfam. Mehr als eine Viertelmilliarde Menschen sei gefährdet, 2022 in extreme Armut abzurutschen.