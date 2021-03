Erstmals seit 1989 EU-Sanktionen gegen China

Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen am Montag in Brüssel Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang. Der Sanktionsbeschluss beruht auf einem im Vorjahr beschlossenen Mechanismus zur Bestrafung von Menschenrechten durch die EU.

Die chinesische Reaktion kam prompt. Das Außenministerium in Peking belegte fünf EU-Abgeordnete mit Sanktionen und übte scharfe Kritik an der Union. "Die chinesische Seite ersucht die EU-Seite dringend, in sich zu gehen, die Schwere ihres Fehlers zu erkennen und ihn wiedergutzumachen", erklärte das Außenministerium in Peking. Die EU müsse "aufhören, anderen Lektionen in Sachen Menschenrechte zu erteilen und sich in innere Angelegenheiten einzumischen." Der Sanktionsbeschluss beruhe "nur auf Lügen und Desinformation".