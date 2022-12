Erstmals reist die EU-Spitze zum Gipfel auf den Westbalkan

Gipfeltreffen zwischen der EU und den sechs Staaten des Westbalkans gab es bereits viele. Aber die Zusammenkunft, die am Dienstag in der albanischen Hauptstadt Tirana über die Bühne gehen soll, ist eine Premiere. Erstmals reisen die europäischen Staats- und Regierungschefs zum Gipfel in eines der Länder, die EU-Mitglieder werden wollen. Für Österreich ist Kanzler Karl Nehammer dabei.