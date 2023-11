Erstmals konnten Hunderte Menschen die "Hölle im Gazastreifen" verlassen

Es dauerte mehr als drei Wochen, bis die Eisentüren an der palästinensischen Seite des Grenzübergangs ins ägyptische Rafah für wenige Stunden geöffnet wurden. Für die an dem Checkpoint wartenden Ausländer gab es daraufhin kein Halten mehr: Sie rannten mit ihren Koffern zu den Kontrollstellen, an denen Beamte kontrollierten, ob die Namen der Ausreisewilligen auch auf einer von den Konsulaten übermittelten Liste der zur Ausreise berechtigten Personen standen.