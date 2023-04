Erstmals Hoffnung auf ein Ende des Kriegs im Jemen

Was noch vor wenigen Monaten undenkbar war, ist jetzt eingetreten: Eine hochrangige saudische Regierungsdelegation hat über das Wochenende Sanaa besucht, um mit den Huthis "über die Schaffung von Frieden im Jemen zu sprechen". An dem Treffen, das in "freundlicher Atmosphäre" stattgefunden haben soll, nahmen auch omanische Regierungsvertreter teil. Sie hatten während des achtjährigen Krieges als "Briefträger" zwischen den verfeindeten Parteien fungiert.