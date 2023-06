Erster Landrat der AfD: Wahl schockt deutsche Politik

Die Landratswahl im thüringischen Sonneberg hat die deutsche Innenpolitik aufgerüttelt: Erstmals ist in Deutschland ein Politiker der Rechtspartei AfD zum Landrat gewählt worden. Am Sonntag erhielt der AfD-Kandidat Robert Sesselmann, ein AfD-Landtagsabgeordneter, in der Stichwahl nach Auszählung aller 69 Stimmbezirke 52,8 Prozent der Stimmen. Der CDU-Gegenkandidat Jürgen Köpper kam auf 47,2 Prozent.