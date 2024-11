Erster Blick in die frisch restaurierte Notre-Dame

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass die Pariser Kathedrale Notre-Dame durch einen Brand schwer beschädigt wurde. Kommendes Wochenende (7. und 8. Dezember) wird sie feierlich wiedereröffnet.

Allererste Bilder von innen gab es am Freitag, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Kathedrale besuchte. "Es ist großartig", sagte Macron, als er Notre-Dame betrat. "Sie wirkt viel freundlicher mit den hellen Wänden", bemerkte er mit Blick auf den Sandstein, der vom Schmutz und Ruß der Jahrhunderte befreit wurde.

Bildergalerie: Notre Dame vor Wiedereröffnung FRANCE-POLITICS-GOVERNMENT-RELIGION-MONUMENT-HERITAGE (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN (POOL)) Bild 1/20 Galerie ansehen

Das gotische Meisterwerk wurde von Grund auf gereinigt und restauriert. "Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, als das Blei noch tropfte", sagte Macron in Erinnerung an die Brandkatastrophe. Am Tag danach hatte Macron erklärt, dass er die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen wolle, "schöner als zuvor". Macron besuchte auch den Dachstuhl, der komplett abgebrannt und teils mit mittelalterlichen Handwerksmethoden und Werkzeugen originalgetreu wieder aufgebaut worden war. Für den Dachstuhl waren mehr als 1000 Eichen aus dem ganzen Land verarbeitet worden.

15 Millionen Besucher im Jahr?

Zur Eröffnungsfeier werden nach Angaben des Elysee-Palasts zahlreiche Staats- und Regierungschefs eingeladen. Die Diözese reserviert aber auch für Pariser Katholiken und Bedürftige Plätze bei den Feierlichkeiten. Die Diözese erwartet nach der Wiedereröffnung jährlich 15 Millionen Besucher – verglichen mit zehn Millionen vor dem verheerenden Brand. Im Vergleich dazu: Der Eiffelturm zählte 2023 rund 6,3 Millionen Besucher. Um den Besucheransturm besser zu bewältigen, wurde ein Online-Reservierungssystem eingeführt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.