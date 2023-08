Erste Klagen: Verhindert Gesetz Trumps Antreten?

Für Lawrence Caplan ist der Fall klar. Der Steueranwalt aus Donald Trumps Wahlheimat Palm Beach verlangt vor dem zuständigen Bundesgericht des "Southern District of Florida", dass Trumps Name nicht auf den Wahlscheinen für die Vorwahlen in dem Sonnenstaat am 19. März steht. In Washington beginnt am 4. März 2024 der Prozess gegen Trump wegen Wahlbetrug, wie CNN meldet.