Erste Hoffnung in der Ukraine: Moskau will die Angriffe reduzieren

Knappe vier Stunden dauerten gestern die seit Wochen ersten direkten Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und Russland in Istanbul. Danach gab es erste Signale der Hoffnung: Russland kündigte an, seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw "deutlich zu reduzieren" – um das gegenseitige Vertrauen zu stärken, begründete die Führung in Moskau diesen Schritt. Man werde sich bei der Invasion der Ukraine künftig auf die östliche Region Donbass konzentrieren, betonte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die "Befreiung" des Donbass sei nun die Hauptaufgabe.

Der russische Unterhändler Wladimir Medinski hatte die Gespräche zwischen Kiew und Moskau zuvor als "äußerst konstruktiv" bezeichnet. Man werde die ukrainischen Vorschläge prüfen und Präsident Putin informieren, so Medinski. Das heiß erwartete Treffen zwischen Putin und seinem ukrainischen Gegenüber Wolodymyr Selenskyj könne aber erst stattfinden, wenn die Ergebnisse von den jeweiligen Außenministerien abgesegnet werden, gab Medinski zu bedenken.

Erster Truppenabzug

Offenbar meinen die Russen ihre Ankündigung tatsächlich ernst. Der ukrainische Generalstab teilte gestern mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet. Beobachter warnten aber vor zu viel Optimismus. Russland werde lediglich die Militärstrategie ändern, hieß es.

Kiew jedenfalls hat bei den Gesprächen in Istanbul noch einmal signalisiert, dass eine Neutralität unter bestimmten Voraussetzungen eine Option sei. Sie sei möglich, wenn Sicherheitsgarantien gewährleistet seien, sagte der ukrainische Delegationsleiter Mychailo Podoljak. Dafür habe man ein neues System vorgeschlagen, bei dem die Türkei als einer der möglichen Hauptgaranten gesehen werde. Zu weiteren Ländern, die der Ukraine Sicherheitsgarantien geben könnten, könnten Israel, Polen und Kanada gehören. Das würde auch umfassen, dass es keinen ausländischen Militärstützpunkt auf ukrainischem Gebiet geben werde. Die Garantien sollten ähnlich wie der Artikel fünf des NATO-Vertrages formuliert sein. Demnach sind die Mitglieder des Militärbündnisses zum sofortigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen Partner verpflichtet. Gebietsabtretungen seien für Kiew aber weiter indiskutabel. "Wir erkennen nur die Grenzen der Ukraine an, die von der Welt mit Stand 1991 anerkannt sind", stellte die Delegation aus Kiew klar. Vor Inkrafttreten eines finalen Abkommens müsse auch auf dem gesamten Gebiet der Ukraine wieder Frieden herrschen, hieß es.

Moskau scheint nun bereit zu sein, die heiklen Themen auf später zu vertagen: So soll die Frage der Krim nach dem Ende der aktuellen Kampfhandlungen innerhalb von 15 Jahren diskutiert werden. Ebenso ausgeschlossen von einer aktuellen Friedenslösung solle die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk behandelt werden.