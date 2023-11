Erste Hamas-Geiseln kommen heute frei

"Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 Entführten – Frauen und Kinder – an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden", hieß es Mittwochnacht in einer Erklärung der israelischen Regierung. Sie hat dem seit Tagen erwarteten Abkommen mit der Hamas zugestimmt. Es sei "eine schwierige Entscheidung, aber die richtige Entscheidung", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Im Gegenzug werden in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen.

Wie der israelische Außenminister Eli Cohen im Armee-Radio am Mittwoch sagte, rechnet Israel damit, die ersten Geiseln heute, Donnerstag, empfangen zu können. Zu einem Bericht, wonach die Übergabe Donnerstag früh, um 5 Uhr Ortszeit, beginnen solle, äußerte er sich nicht. Israelischen Medien zufolge soll es sich bei den Geiseln um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln.

Mehrere Schritte

Die Freilassung der Geiseln und Häftlinge soll in mehreren Schritten vollzogen werden. In einem ersten Schritt geht es demnach innerhalb von vier Tagen um den Austausch von 50 israelischen Geiseln und 150 palästinensischen Häftlingen. In mehreren Phasen sollen jeweils mindestens zehn Geiseln freikommen. Sie sollen über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten gebracht und von dort mit dem Hubschrauber nach Israel geflogen werden. Sobald sie sicher in Israel sind, werden nach und nach die palästinensischen Häftlinge freigelassen.

In einem zweiten Schritt sollen in Gruppen wie im ersten Schritt bis zu 50 weitere israelische Geiseln gegen bis zu 150 weitere palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden. Das israelische Justizministerium veröffentlichte eine Liste von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen, die freikommen können. Die meisten davon sollen Minderjährige oder Frauen sein. Wie die "Times of Israel" am Mittwoch unter Berufung auf einen von der israelischen Regierung veröffentlichten Kabinettsbeschluss berichtete, sind für den gesamten Austausch zehn Tage vorgesehen.

Gleichzeitige Feuerpause

Die damit verbundene, zunächst viertägige Feuerpause soll laut israelischen Medien heute, Donnerstag, um 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) einsetzen, auch Hamas-Führer Mussa Abu Marsuk bestätigte dies. Während der Feuerpause sollen nicht nur die Kampfhandlungen eingestellt werden. Israel soll außerdem nach Angaben der Hamas die Flugbewegungen im Süden des Küstenstreifens komplett einstellen, im Norden für sechs Stunden täglich. Die Feuerpause könne aber verlängert werden – auf maximal zehn Tage, schreibt die "Times of Israel".

Während der Kampfpause soll laut dem Emirat Katar, das bei der Vermittlung des Abkommens eine Schlüsselrolle einnahm, "eine größere Zahl" humanitärer Güter in den Gazastreifen gebracht werden, zudem soll die Einfuhr von Treibstoff für humanitäre Zwecke weiter ermöglicht werden. Nach Angaben der Hamas soll der gesamte Gazastreifen, auch der Norden, beliefert werden.

Netanjahus Regierung war sowohl international als auch von Angehörigen der Geiseln unter massivem Druck gestanden. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Vereinbarung und pochte auf die Einhaltung der Abmachung. Biden bedankte sich bei Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani für "ihre entscheidende Führungsrolle und ihre Partnerschaft beim Zustandekommen dieser Vereinbarung".

Israel versicherte gleichzeitig, dass das vereinbarte Abkommen nicht das Ende des Krieges bedeute. "Die israelische Regierung, die israelische Armee und die Sicherheitskräfte werden den Krieg fortsetzen, um alle Entführten zurückzubringen, die Hamas auszulöschen und sicherzustellen, dass es keine weitere Bedrohung für den Staat Israel aus dem Gazastreifen gibt", hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Die Hamas bestätigte ihrerseits, "dass unsere Finger am Abzug bleiben und unsere (...) Bataillone weiterhin auf der Lauer liegen werden".

EU-Hilfe bleibt

Die Europäische Kommission hat ihre Überprüfung der EU-Hilfen an die Palästinenser veröffentlicht. Keine EU-Gelder seien direkt oder indirekt der Terrororganisation Hamas zugutegekommen. Die Zahlungen würden daher ohne Verzögerungen fortgesetzt. Kurz nach dem Terrorangriff auf Israel wurde die Überprüfung der Verwendung der EU-Hilfen eingeleitet. Von 2021 bis 2024 beläuft sich die Hilfe auf fast 1,2 Milliarden Euro, von denen 691 Millionen Euro bereits verabschiedet wurden.

