Erste Gruppe von Hamas verschleppter Geiseln freigelassen

Sicherheitskräfte machen sich vor dem Krankenhaus in Tel Aviv bereit für die Ankunft der Geiseln.

13 Frauen und Kinder seien der Hilfsorganisation übermittelt worden, berichteten israelische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Übergabe sei in einem Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens erfolgt.

Die Geiseln seien nun unterwegs zum Rafah-Grenzübergang nach Ägypten. Danach sollten sie der israelischen Armee übergeben werden. Aus Hamas-Kreisen verlautete ebenfalls, die Geiseln seien dem Roten Kreuz übergeben worden. Sie würden zum Rafah-Grenzübergang gebracht.

Um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) war eine erste Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas nach rund sieben Wochen Krieg in Kraft getreten. Sie sollte zunächst für vier Tage gelten. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas war auch die Freilassung von Geiseln und palästinensischen Häftlingen geplant.

12 Thailänder freigelassen

Ägyptischen Behörden ist es nach eigenen Angaben zudem gelungen, zwölf von der Hamas entführte Thailänder freizubekommen. "Die intensiven Bemühungen Ägyptens haben dazu geführt, dass auch zwölf thailändische Staatsbürger – zusätzlich zu den 13 israelischen Kindern und Frauen – frei gelassen werden", teilte ein Beamter des ägyptischen Staatsinformationsdienstes am Freitag mit.

Die thailändischen Ministerien für Sicherheit und Außenpolitik bestätigten die Freilassung der Thailänder, wie Ministerpräsident Srettha Thavisin auf X (ehemals Twitter) schrieb. Sie würden in den kommenden Stunden von Beamten der Botschaft in Empfang genommen.

Aus Hamas-Kreisen hieß es, die zwölf Geiseln seien am Grenzübergang Rafah ohne Bedingungen an die ägyptischen Behörden übergeben worden. Die Thailänder waren wie andere Geiseln am 7. Oktober bei einem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel entführt worden.

