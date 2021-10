Erste Frau an der Spitze Tunesiens

Mit Najla Bouden (63) ist damit erstmals in der Geschichte des arabischen Landes eine Frau Regierungschefin. In ihrer Antrittsrede erklärte Bouden den Kampf gegen die Korruption zum wichtigsten Vorhaben ihrer Regierung. Zudem will sie den Lebensstandard erhöhen. Ihre Machtbefugnisse sind allerdings beschränkt.