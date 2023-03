"Erst wenn die Saboteure hängen, wird sich die iranische Währung erholen"

Die iranische Landeswährung ist auf ein neues Tief zum Dollar gefallen. Am Montag verlangten die Devisenhändler am Teheraner Ferdowsi-Boulevard mehr als 600.000 Rial – so viel wie noch nie. Der Ansturm vor den Wechselstuben, berichteten die Geldwechsler, sei "gewaltig" gewesen. In Erwartung eines weiteren Kursrutsches sei fast jeder Preis bezahlt worden. Im nahen Zentralbasar der iranischen Hauptstadt waren dagegen viele Geschäfte geschlossen.