Erschöpfte Flüchtlingshelfer in Polen: "Uns geht schon bald die Kraft aus"

Im EU-Land Polen sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Sonntag hätten 142.300 Menschen die Grenze passiert, teilte die Grenzschutzbehörde gestern via Twitter mit. Das war der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsbeginn.

Trotz dieser hohen Zahlen ist die Hilfsbereitschaft der Polen nach wie vor überwältigend. Im ganzen Land sammeln Menschen Sachspenden, bieten Zimmer und Mitfahrgelegenheiten an. Während die rechtsnationale Regierung sonst mit fremdenfeindlichen Parolen punktet, scheinen alle darin einig, dass man den Nachbarn helfen muss.

Der Großteil der Flüchtlingshilfe wird von Freiwilligen und Gemeinden geschultert. Von staatlicher Seite komme wenig Unterstützung, klagen Helfer. "Uns geht bald die Kraft aus, seit zehn Tagen sind wir rund um die Uhr im Einsatz", erzählte etwa Ada Pluciennik, die in der Kleinstadt Narol die Flüchtlingshilfe koordiniert.

Laut einer in der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita" am Freitag veröffentlichten Umfrage beteiligten sich 73 Prozent der Polen bisher schon an Hilfsmaßnahmen. Die Mehrheit gab an, Geld- oder Sachspenden zu leisten.

Ukrainische Flüchtlinge werden in der polnischen Gemeinde Medyka mit Getränken und Suppen versorgt, bevor sie mit Bussen weiterfahren. Bild: AFP/Louisa Gouliamaki

Fünf Millionen Flüchtlinge?

Insgesamt sind bisher 1,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, teilte die UNO gestern mit. Europa muss sich nach Einschätzung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf insgesamt fünf Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. Europa müsse alle Ressourcen mobilisieren, um diese Menschen aufzunehmen, sagte Borrell gestern bei einem informellen Treffen der EU-Entwicklungsminister im französischen Montpellier.

Alle Nachbarländer der Ukraine müssten Hilfe bekommen, forderte Borrell. Dabei gehe es nicht nur um humanitäre Hilfe. "Mehr Geld, mehr Aufnahmekapazitäten, mehr Lebensmittelhilfen", sagte Borrell. Die Entwicklungsminister wollten außerdem darüber beraten, wie sie die politische Dimension der Unterstützung stärken können.