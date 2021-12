"Ernsthafte Sorge" über die Wahl in Hongkong

Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Hongkong haben die USA und weitere westliche Staaten eine Aushöhlung demokratischer Strukturen in der chinesischen Sonderverwaltungszone angeprangert. In einer gemeinsamen Erklärung unterstrichen die Regierungen der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands ihre "ernsthafte Sorge angesichts der Erosion demokratischer Elemente im Wahlsystem" Hongkongs.

Es war die erste Wahl seit der Niederschlagung der Protestbewegung – und die erste auf der Grundlage des umstrittenen neuen Wahlgesetzes, das die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten drastisch verringert und die Zahl der Peking-treuen Repräsentanten vervielfacht. Zudem wurden vor der Abstimmung alle Kandidaten auf "Patriotismus" und politische Loyalität gegenüber Peking hin überprüft. Dementsprechend groß war der Protest der Bevölkerung. Offiziellen Daten zufolge gingen nur 30,2 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl – etwa halb so viele wie bei der letzten Parlamentswahl 2016. Das war die schlechteste Wahlbeteiligung seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. Die Menschen in Hongkong haben ihre Hoffnung auf demokratische Veränderungen aufgegeben. Doch die Peking-treue Regierung gab sich unbeeindruckt: Das "verbesserte" Wahlsystem habe funktioniert.