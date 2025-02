"Ernster Ernährungszustand": Zustand der freigelassenen israelischen Geiseln "schlecht"

Es sei das vierte Mal, dass ihr Krankenhaus seit Beginn der Waffenruhe am 19. Jänner freigelassene Geiseln untersucht habe, "und die Situation ist dieses Mal ernster", so die Krankenhausdirektorin.

Or Levy und Eli Sharabi seien in einem "schlechten" gesundheitlichen Zustand zurückgekehrt, teilte Jael Frenkel Nir, Direktorin des Sheba-Krankenhauses in Ramat Gan, am Samstag vor Journalisten mit. "Die Folgen von 491 Tagen in Gefangenschaft sind offensichtlich (...) und ihr Gesundheitszustand ist schlecht", sagte die Krankenhausdirektorin.

Es sei das vierte Mal, dass ihr Krankenhaus seit Beginn der Waffenruhe am 19. Jänner freigelassene Geiseln untersucht habe, "und die Situation ist dieses Mal ernster", fügte sie hinzu. Der freigelassene Deutsch-Israeli Ohad Ben Ami befinde sich in einem "ernsten Ernährungszustand", sagte Gil Fire, stellvertretender Leiter des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv.

"Ernster Ernährungszustand"

Es sei "offensichtlich, dass Ohad in einem ernsten Ernährungszustand zurückgekommen ist und erheblich an Gewicht verloren hat". Ben Amis Geist habe sich aber als "widerstandsfähig" erwiesen. "Er ist eine Quelle der Inspiration", sagte Fire.

