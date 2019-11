Erneut wurden Buh-Rufe gegen den Präsidenten laut

US-Präsident Donald Trump ist zum zweiten Mal binnen einer Woche in der Öffentlichkeit ausgebuht worden. Als der Republikaner in der Nacht auf Sonntag mit seinen Söhnen Donald junior und Eric einen Kampfsport-Wettbewerb im New Yorker Madison Square Garden besuchte, reckte er die Faust und winkte der Menge zu.

Er erntete in seiner Heimatstadt allerdings nicht nur Applaus und Jubel, sondern auch zahlreiche lautere Buh-Rufe, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur "AFP" berichtete. Außerdem demonstrierten vor dem Gebäude einige Dutzend Gegner des US-Präsidenten. Sie hielten unter anderem Transparente mit Aufschriften wie "Raus jetzt mit Trump/Pence" in die Höhe.

Am Sonntag vergangener Woche war Trump im Baseball-Stadion der "Washington Nationals" ausgebuht worden. Einige seiner Gegner skandierten: "Sperrt ihn ein." Damit wandelten sie einen Ausruf ab, der häufig bei Kundgebungen von Trump-Anhängern zu hören ist und sich gegen die frühere demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton richtet.

Washington D.C. gilt als Hochburg der US-Demokraten. Bei seiner Wahl im Jahr 2016 hatte Trump in dem Hauptstadt-Bezirk 4,1 Prozent der Stimmen geholt – so wenig wie kein republikanischer Kandidat vor ihm.

