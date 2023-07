Erneut heftige Proteste gegen Justizreform

Nach seiner Ansprache am Donnerstagabend gingen in mehreren Städten Tausende Demonstranten für "eine Nacht des Widerstands" auf die Straßen. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Netanyahus Regierung will das Oberste Gericht im Land gezielt schwächen. Ihrer Ansicht nach hat die unabhängige Justiz zu viel Einfluss auf politische Entscheidungen. Anfang nächster Woche könnte ein Kernelement der Regierungspläne in der Knesset verabschiedet werden.

