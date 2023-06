Ermittlungen gegen Prigoschin laufen noch

Es sei noch keine Zeit gewesen, in dem Fall die Statusmeldung zu ändern, berichtet die russische Zeitung "Kommersant"

Es sei noch keine Zeit gewesen, in dem Fall die Statusmeldung zu ändern, berichtet die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf einen anonymen Informanten.

Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Vorwurfs des bewaffneten Aufstands waren am Freitag eingeleitet worden, als Prigoschin den Kämpfern seiner Wagner-Truppe den Marsch auf Moskau anordnete. In einer überraschenden Kehrtwende brach der Söldner-Chef das Vorhaben am Samstag ab. Laut dem russischen Präsidialamt wurde Prigoschin für sich selbst und seine Kämpfer Straffreiheit zugesichert. Prigoschin sollte demnach nach Belarus ins Exil gehen. Über seinen Verbleib sind aktuell keine Informationen bekannt.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

