In der Pandemie hat von den skandinavischen Staaten bisher stets Schweden die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen – wegen des eingeschlagenen Sonderwegs. Zuletzt ist jedoch Finnland verstärkt in den Fokus geraten, schließlich weist das "Land der 1000 Seen" derzeit die mit großem Abstand niedrigste Infektionsrate innerhalb der EU auf. Bei 54 lag die 14-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner gestern; seit Jahresbeginn gab es insgesamt nur 20.286 bestätigte Fälle und 374 Tote.