Erdogan verzichtet nach Erkrankung auf persönlichen Wahlkampfauftritt

Der 69-Jährige verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Er sollte sich aber per Video aus seinem Büro zuschalten.

Erdogan wirbt bei Einweihungen und Eröffnungen in der Regel für seine Wiederwahl am 14. Mai. Der 69-Jährige war am Dienstagabend, gut zwei Wochen vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen, erkrankt. Er musste zunächst ein Fernsehinterview wegen Magenproblemen unterbrechen, anschließend legte er eine Wahlkampfpause ein.

Am Donnerstag zeigte er sich dann in einer Videoschaltung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, in der er blass wirkte. Anlass war die Zeremonie zur Anlieferung von Brennstäben für das erste türkische Atomkraftwerk im südtürkischen Akkuyu. Die Veranstaltung hätte einer der Höhepunkte von Erdogans Wiederwahlkampagne werden sollen.

Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu erhielt indes wichtige Unterstützung von der pro-kurdischen HDP. Die linksgerichtete HDP rief am Freitag offiziell dazu auf, bei der Wahl für den Oppositionsführer zu stimmen. Die HDP hat eine breite Unterstützerbasis und könnte bei der Wahl zum Königsmacher werden.

Kilicdaroglu wird bereits von einem Oppositionsbündnis aus sechs Parteien unterstützt, darunter seine linksnationalistische CHP. Die HDP zählt nicht zu Kilicdaroglus Bündnis. Sie hatte den Oppositionschef bisher stillschweigend unterstützt, indem sie keinen eigenen Kandidaten präsentierte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper