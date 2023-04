Erdogan-Sprecher dementiert Spekulationen

Gestern gab Erkan Kandemir, ein stellvertretender Vorsitzender von Erdogans Regierungspartei AKP, bekannt, dass der 69-Jährige eine Kundgebung in der südlichen Stadt Mersin ausfallen lassen werde.

Türkische Vertreter stellten sich unterdessen online kursierenden Gerüchten entgegen, dass der Staatschef ernsthaft erkrankt sei – die Rede war von einem Herzinfarkt. "Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen kategorisch zurück", twitterte Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun.

Magenbeschwerden

Erdogan habe sich eine Magen-Darm-Entzündung zugezogen und sei auf dem Weg der Besserung. Er werde sein Programm in kürzester Zeit fortsetzen, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca gestern.

In der Türkei finden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Umfragen zufolge zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem stärksten Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, ab.

Die Stimmabgabe für rund drei Millionen im Ausland lebende Türken begann gestern. Auch etwa 100.000 türkische Staatsbürger in Österreich können sich an sechs Orten – Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz – an dem Urnengang beteiligen.

