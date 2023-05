Erdogan-Kontrahent Kilicdaroglu will "alle Flüchtlinge nach Hause schicken"

"Sobald ich an die Regierung komme, werde ich alle Flüchtlinge nach Hause schicken. Punkt", sagte Kilicdaroglu am Donnerstag und sprach von zehn Millionen Menschen im Land. Auf welche Daten er sich stützte, war zunächst nicht klar.

Laut den Vereinten Nationen leben 3,9 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Der Großteil von ihnen stammt aus Syrien.

Kilicdaroglu war bei den Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag hinter Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gelandet, der den Sieg in der ersten Runde nur knapp verpasste. Weil keiner der beiden Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, treten Kilicdaroglu und Erdogan am 28. Mai in einer Stichwahl gegeneinander an. Vor dem Hintergrund von Manipulationsvorwürfen bei der Wahl am Sonntag erklärte Kilicdaroglu, mindestens eine Million Wahlbeobachter an die Urnen schicken zu wollen.

Beobachter gehen davon aus, dass besonders die Stimmen aus dem nationalistischen Lager wahlentscheidend sein dürften. Der drittplatzierte Rechtsaußen-Kandidat Sinan Ogan bekam in der ersten Runde gut fünf Prozent. Eine Wahlempfehlung für Erdogan oder Kilicdaroglu knüpft er an Zusicherungen. Er steht für eine flüchtlingsfeindliche Politik und fordert verstärkten "Kampf gegen Terror".

Ob seine Wähler seiner Wahlempfehlung folgen, wird bezweifelt. Wahlforscher Özer Sencar sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), er gehe davon aus, dass sie ohnehin mehrheitlich in das Erdogan-Lager wechseln würden.

Warten auf Ogans Wahlempfehlung

Alle Blicke sind derzeit auf ihn gerichtet: Sinan Ogan, der bei der Präsidentenwahl am Sonntag in der Türkei immerhin die drittmeisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Der hochgewachsene 55-Jährige kam auf 5,2 Prozent der Stimmen, ein Zeichen für die wachsende Stärke der Nationalisten in der Türkei, die bei den Parlamentswahlen am selben Tag 22 Prozent der Wählerstimmen erhielten - verteilt auf mehrere Parteien.

Ogan führt seinen Erfolg auf die Unterstützung von Nationalisten, Kemalisten - also Anhänger des Staatsgründers Kemal Atatürk - und jungen Leuten zurück. "Sie finden uns modern", sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Seine 2,8 Millionen Wähler hätten "genug von den alten Gesichtern der Politik" - dem 69-jährigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der seit 20 Jahren an der Macht ist, und dem 74-jährigen sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu.

Die beiden gehen am 28. Mai in eine Stichwahl, bei der sich Ogan gerne in der Rolle des Königsmachers sähe. Aber viele politische Experten sind überzeugt, dass sich Erdogan auch ohne Ogans Unterstützung gegen Kilicdaroglu durchsetzen wird - schließlich fehlten ihm nur eine halbe Million Stimmen für einen Sieg bereits im ersten Durchgang.

Der Rechtsnationalist will erst einmal mit beiden Kandidaten reden, bevor er sich entscheidet, wie er seine Gunst verteilen wird. Vielleicht werde er auch "keinen von beiden unterstützen", sagte er.

Sinan Ogan Bild: APA/AFP/ADEM ALTAN

Als Rechtsnationalist zwischen Erdogan und Kilicdaroglu

Ogan wuchs als Bauernsohn in der Provinz Igdir im Osten des Landes auf und studierte Jus und Politikwissenschaften erst in der Türkei, dann in Moskau. Er vertritt einen weltlichen Nationalismus, der sich an den Prinzipien des Staatsgründers Kemal Atatürk orientiert - der auch die sozialdemokratische, heute von Kilicdaroglu angeführte Partei CHP gründete.

Damit unterscheide sich Ogan von Erdogan, dessen Partei im Islam verankert ist, sagt der Wissenschafter Kürsad Ertugrul von der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara. Ogans Treue zu den Ideen Atatürks "zieht diejenigen an, die zwar gegen Erdogan sind, aber auch nicht zufrieden waren mit Kilicdaroglus Strategie einer großen Koalition", die Konservative, Nationalisten und Liberale vereint, sagt Ertugrul.

Ogan wurde 2011 ins Parlament gewählt, als der syrische Bürgerkrieg begann und in der Folge fast vier Millionen Flüchtlinge in die Türkei kamen. Seither ist die Einwanderung sein politisches Steckenpferd und er hat sich die Ausweisung der Syrer aus der Türkei auf die Fahnen geschrieben.

Innere Sicherheit und der Kampf gegen "Terroristen" sind seine anderen Prioritäten. Die prokurdische Partei HDP beschuldigt er, Beziehungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterhalten, die in der Türkei als terroristisch eingestuft ist. Die HDP wiederum hatte zur Wahl Kilicdaroglus aufgerufen.

"Ogans anti-kurdischer Nationalismus macht eine Vereinbarung mit Kilicdaroglu sehr schwierig", sagt Ertugrul. Und selbst wenn Kilicdaroglu die Unterstützung Ogans bekäme, würde dieser damit vermutlich einen Teil seiner kurdischen Anhängerschaft verlieren, sagen politische Beobachter. Kurden machen etwa ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei aus.

