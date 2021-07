Erdogan ist seit dem Putsch mächtiger denn je

251 Menschen starben bei dem gescheiterten Umsturzversuch in der Nacht auf den 15. Juli. Tausende wurden verletzt. In Istanbul und der Hauptstadt Ankara gab es schwere Gefechte zwischen Soldaten und regierungstreuen Sicherheitskräften. Erdogan selbst entkam nur knapp einem Attentat. Viele Fragen sind bis heute offen, sicher ist nur: Erdogan wurde danach noch viel mächtiger.

Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen, einen früheren Verbündeten Erdogans, für den Umsturzversuch verantwortlich. Der bestreitet dies. Doch das Erdogan-Regime ergriff die Gelegenheit, um hart gegen Regimekritiker vorzugehen. Nicht nur die Streitkräfte wurden "gesäubert". Gut 180 Medien wurden aufgelöst, 150 Journalisten inhaftiert, mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen, 20.000 Angehörige und Mitarbeiter der türkischen Streitkräfte aus dem Dienst entfernt. Der gängigste Vorwurf der Staatsanwälte lautete dabei: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

Teure Paläste für den Präsidenten

Während Oppositionelle noch immer Zweifel an der offiziellen Putschversion hegen, festigte Erdogan seine Macht: Ein Jahr nach dem Putsch ließ er durch eine Verfassungsänderung das parlamentarische System in ein Präsidialsystem umbauen. Ein weiteres Jahr später setzte er das System mit seiner Wahl zum dann fast allmächtigen Präsidenten in Kraft.

Seitdem geht es dem türkischen Präsidenten persönlich immer besser und den Türken immer schlechter. Während die Menschen unter den Folgen der Wirtschaftskrise leiden, baut sich Erdogan einen milliardenteuren Palast nach dem anderen.