Erdogan: Hunderttausende auf dem Weg zur EU-Grenze

An der griechisch-türkischen Grenze spitzt sich die Situation weiter zu. Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan behauptet, es hätten sich bereits Hunderttausende Migranten auf den Weg gemacht, geht die UNO von 13.000 Menschen im Grenzgebiet aus. Erdogan will den Druck auf die EU weiter erhöhen. Die Grenzen blieben offen, sagte Erdogan am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache an Parteimitglieder. Jetzt sei es an der EU, ihren "Teil der Last" zu tragen.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen im Syrien-Konflikt will der türkische Staatschef am Donnerstag den russischen Staatschef Wladimir Putin in Russland treffen.

Infolge der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hatte die Türkei am Wochenende ihre Grenzen für Flüchtlinge geöffnet, die in die Europäische Union gelangen wollen. Tausende Menschen versuchten daraufhin, über die Grenze nach Griechenland zu gelangen. Die EU fürchtet nun eine neue Flüchtlingskrise. Erdogan erklärte, er habe von europäischer Seite ein Gipfeltreffen von "vier oder fünf" Ländern angeboten bekommen. Am Montag versuchten erneut Tausende Migranten zu Fuß oder per Boot in die EU zu gelangen. Griechische Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten und Tränengas ein. Ein Kind sei gestorben, nachdem ein Boot vor Lesbos gekentert sei, teilte die Küstenwache mit.

OÖN-TV: Talk über Präsident Erdogan und die Flüchtlinge OÖN-Außenpolitikredakteur Eike-Clemens Kullmann erläutert die wichtigsten Fragen zum Thema: Was bezweckt der türkische Präsident Erdogan mit seiner Aktion, die EU-Grenzen aufzumachen?

Unterdessen läuft die EU-Krisendiplomatie auf Hochtouren. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis teilte mit, er werde heute, Dienstag, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratschef Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli an der griechischen Landgrenze zur Türkei treffen. Außenminister Alexander Schallenberg reist heute nach Athen. Die EU-Innenminister werden am Mittwoch ein Sondertreffen in Brüssel abhalten.

Frontex billigt Soforteinsatz

Wegen der dramatischen Lage beantragte Griechenland Unterstützung von der EU-Grenzschutzbehörde Frontex. Diese billigte einen Soforteinsatz. Es sei Teil des Frontex-Mandates, einen Mitgliedsstaat, der mit einer "außergewöhnlichen Situation" konfrontiert sei und "dringend" Hilfe fordere, zu unterstützen, so Frontex-Chef Fabrice Leggeri.

Mit der griechischen Regierung solle "schnell" ein Einsatzplan erstellt werden. Für solche Fälle hat Frontex einen Reservepool von bis zu 1500 Grenzschützern, die von den Mitgliedstaaten gestellt werden. Sie sollen binnen fünf Tagen vor Ort sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.