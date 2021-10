Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag zehn ausländische Botschafter zu unerwünschten Personen erklärt. In der Regel bedeutet das, dass die betroffenen Personen das Land verlassen müssen. Betroffen sind neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Kanada, Finnland, Dänemark, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen und Schweden – also auch einige NATO-Partner der Türkei.