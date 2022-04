Erdogan beendet Eiszeit mit den Saudis

ANKARA/RIAD. Am 2. Oktober 2018 ermordete ein eigens aus Saudi-Arabien angereistes Killerkommando im Konsulat in Istanbul den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi; seither lagen die Beziehungen zwischen Ankara und Riad auf Eis. Doch nun scheint alles wieder vergessen, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan suchte die Aussöhnung und reiste zum Freundschaftsbesuch nach Riad.

In auf Türkisch und Arabisch verfassten Tweets nannte Erdogan Saudi-Arabien am Freitag einen "Bruder" und "Freund". Man strebe danach, politische, militärische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen beiden Ländern zu intensivieren und eine neue Ära zu beginnen, so der türkische Präsident. Hinter der von Erdogan vorangetriebenen Annäherung sehen Beobachter vor allem wirtschaftliche Interessen.

Die Annäherung beider Länder ist Teil geopolitischer Machtverschiebungen und der Bildung neuer Allianzen in der Region. Die außenpolitisch teilweise isolierte Türkei versucht, ihre bilateralen Beziehungen zu arabischen Staaten auszubauen. Die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise, die Zustimmung für Erdogan befindet sich im Sinkflug.

Erdogan traf unter anderen mit dem faktischen Herrscher des Landes, Kronprinz Mohammed bin Salman, und König Salman zusammen. Der Kronprinz gilt als Drahtzieher des Mordes an Khashoggi. Der türkische Präsident, frommer Muslim, reiste auch nach Mekka.

Der Führer der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, reagierte entrüstet: "Dann steigt er aus dem Flugzeug und eilt dem Mörder in die Arme. Er verneigt sich vor dem, der in seinem Land Menschen zerstückelt", schrieb Kilicdaroglu auf Twitter. "Schäm dich, würde ich am liebsten sagen, doch vergebens."