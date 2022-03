Erdgaslieferungen: Russland akzeptiert plötzlich Bezahlung nur noch in Rubel

Neuer Schachzug Wladimir Putins, mit dem langfristige Verträge gebrochen werden: Als Reaktion auf die harten westlichen Sanktionen ordnete der russische Staatschef gestern an, dass für Gaslieferungen aus Russland nur noch in der Landeswährung Rubel bezahlt werden dürfe, Euro und Dollar werden ab kommender Woche nicht mehr akzeptiert. Gleichzeitig versicherte der Kremlchef in einer Videokonferenz mit seiner Regierung, dass die Gaslieferungen in vollem Umfang gewährleistet seien.

Betroffen von dieser Maßnahme sind demnach die von Russland auf einer schwarzen Liste aufgeführten "unfreundlichen Staaten". Dazu gehören Österreich und alle anderen EU-Staaten, aber etwa auch die USA, Kanada und Großbritannien. Die Ankündigung ließ den zuletzt abgestürzten Rubel gegenüber dem US-Dollar kurzfristig um 5,5 Prozent steigen.

"Embargo wahrscheinlicher"

"Das ist eine Eskalation des Wirtschaftskrieges", sagte der deutsche Ökonom Jens Südekum, der auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums in Berlin ist, gestern. "Diese Breitseite haben nicht viele erwartet." Für Südekum stellt dies einen klaren Vertragsbruch dar. "Für Gaslieferungen gibt es langfristige Verträge, die auf Dollar lauten", sagte er. "Wenn Putin nun erklärt, er akzeptiere nur noch Rubel, bricht er diese Verträge."

In irgendeiner Form werde der Westen nun reagieren müssen. "Ein Embargo von Energieimporten aus Russland ist nun wahrscheinlicher geworden."

Würde der Westen dem russischen Ansinnen Folge leisten, müsste er seine eigenen Sanktionen unterlaufen und Rubel bei der russischen Zentralbank holen. "Die ist aber sanktioniert worden", sagte Südekum. "Das kann man deshalb eigentlich nicht machen."

Die OMV will auf alle Fälle weiter in Euro bezahlen. "Wir haben keine andere Vertragsgrundlage, ich dürfte so etwas gar nicht", sagte Generaldirektor Alfred Stern gestern in einem Puls24-Interview.

NATO verstärkt Ostflanke

Die NATO will ihre Ostflanke mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Als Standorte für diesse Battlegroups sind die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bestehende Battlegroups gibt es in Estland, Lettland und Litauen und in Polen.

Die Entscheidung zur Verdoppelung der Gefechtseinheiten werde heute beim Gipfel fallen, sagte Stoltenberg. Er forderte Russland zugleich auf, Drohungen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu unterlassen. "Russland muss das nukleare Säbelrasseln stoppen. Ein Atomkrieg kann niemals gewonnen werden." Zugleich kritisierte Stoltenberg Peking ungewöhnlich scharf: "China unterstützt Russland im Ukraine-Krieg mit himmelschreienden Lügen."

Putin verliert engen Vertrauten

Putins Sonderbeauftragter für Beziehungen zu internationalen Organisationen, Anatoli Tschubais, hat gestern seinen Rücktritt erklärt. Laut der Zeitung "RBK" will der 66-Jährige in die Türkei ausreisen. Tschubais ist die bisher höchstrangige Persönlichkeit in Russland, die seit Kriegsbeginn zurückgetreten ist. Zurückgetreten ist auch der Ex-Vize-Chef der russischen Fluglinie Aeroflot. Andrej Panow sagte der Zeitung "Zeit": "Ich bin gegen diesen Krieg. Ich möchte das Recht haben, zu sagen, dass ich dagegen bin. Für mich, für meine Kinder. Daher kann ich nicht mehr für eine Firma arbeiten, die dem Staat gehört. Da gab es nicht viel zu überlegen."

Einsatz "nach Plan"

Russlands Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Einschätzung von Kremlsprecher Dmitri Peskow „streng nach Plan“. Das sagte Peskow am Dienstag in einem Interview mit dem US-Sender CNN.

Als Ziele Russlands nannte er unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs sowie die Einsicht Kiews, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein „unverrückbarer Teil Russlands“ sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun „unabhängige Staaten“ seien.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson Bild: AFP/FREDERICK FLORIN

Ukraine: Österreich nach Polen am stärksten belastet

Österreich ist nach Ansicht der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nach Polen am stärksten von Flüchtlingen aus dem Ukraine-Krieg belastet. Johansson sagte am Mittwoch in Brüssel, die EU-Kommission habe eine „Solidaritätsplattform“ für eine „faire Lastenteilung“ eingerichtet. Dazu habe sie einen Index erstellt, der die Zahl der Flüchtlinge, die noch im Land seien, und die Asylzahlen vom letzten Jahr berücksichtige und in Relation zur Größe des Landes setze. Bei den Ländern, „die den größten Herausforderungen gegenüberstehen“, stehe „Polen an der Spitze, Land Nummer zwei ist Österreich, Land Nummer drei ist Zypern“, so die EU-Kommissarin. Auf den Plätzen folgen Tschechien und Estland.