Erdgas-Streit im Mittelmeer eskaliert: Es geht um Milliarden und ums Prinzip

NIKOSIA. Wenn sich Touristen derzeit an der Westküste des kleinen EU-Staates Zypern auf der Strandliege aalen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, sehen sie – nichts. Und doch braut sich am Horizont ein massiver Konflikt zusammen: Nur rund 36 Seemeilen entfernt liegt das türkische Bohrschiff "Fatih" und erkundet den Meeresgrund nach Bodenschätzen. Die EU will deswegen heute auf Drängen von Zypern Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschließen.

Das Erdgasvorkommen südlich von Zypern könnte Experten zufolge rund 227 Milliarden Kubikmeter umfassen und Gewinne von mehr als 40 Milliarden Euro generieren. Längst hat die zypriotische Regierung Konzessionen an Energiekonzerne wie Shell und Exxon Mobil vergeben. Die Türkei ist vor Zypern ohne Konzession unterwegs. Deswegen plant die EU nun, die Verhandlungen über ein neues Luftverkehrsabkommen auszusetzen. Außerdem könnten EU-Hilfen für die Türkei gekürzt und EU-Kreditvergaben einschränkt werden. Die Zyprioten wären gerne noch weiter gegangen. Die meisten anderen Staaten wollen aber eine allzu drastische Eskalation des Konflikts vermeiden. Sie fürchten unter anderem, dass die Türkei im Gegenzug die Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration einstellen könnte.

EU-Strafen treffen Ankara hart

Für die Türkei wären EU-Strafen ein weiterer Tiefschlag. Ihr drohen schon von anderer Seite Sanktionen: von den USA wegen der Anschaffung eines russischen Raketenabwehrsystems, dessen erste Lieferungen nun ankamen.

Doch Einlenken will man in Ankara nicht. Fast trotzig kündigte Außenministers Mevlüt Cavusoglu an, man werde die Bohrungen fortsetzen. Kein Wunder. In dem Konflikt geht es nicht nur um Erdgas im Wert von Milliarden Euro, sondern auch um starke geopolitische Interessen, um internationales Recht – und irgendwie auch ums Prinzip.

Um zu verstehen, wer wie argumentiert, muss das Seerecht der Vereinten Nationen bemüht werden. Es legt für Küstenländer eine Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) fest. Die reicht weit über die zwölf Seemeilen der Hoheitsgewässer eines jeweiligen Landes hinaus. Bis zu 200 Meilen ab der Küste hat ein Staat das alleinige Recht zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Bodenschätzen. Liegt die Küste eines anderen Landes näher, gilt die Mittellinie zwischen beiden Küsten.

Die Türkei hat dieses internationale Abkommen nie unterschrieben – und spricht Zypern die AWZ ab, weil es sich lediglich um eine Insel handle. Ein Blick in den Atlas erklärt die türkische Haltung: Wenn alle Mittelmeer-Anrainer ihre AWZ von 200 Seemeilen geltend machten, zöge die Türkei bei der Ausbeutung von Bodenschätzen eine Niete. Ankara argumentiert, es könne nicht angehen, dass der Staat mit der längsten Küste im östlichen Mittelmeer leer ausgehe. Die Forderungen der Türkei sind nicht zwingend aus der Luft gegriffen. Nicht umsonst will Griechenland – neben Großbritannien und der Türkei seit 1960 Garantiemacht von Zypern – den Fall nur ungern vor einem internationalen Gericht sehen. Der Ausgang wäre nämlich völlig unklar.

Böse Erinnerungen

Hinzu kommt der jahrzehntelange Zypern-Konflikt, der sowohl in Athen als auch in Ankara böse Erinnerungen wach werden lässt. Eine Einigung im Erdgas-Streit ist daher wenig wahrscheinlich. Sie scheitert schon von vornherein an einem Paradoxon: Kein Land außer der Türkei erkennt die Republik Nordzypern an. Im Gegenzug akzeptiert die Türkei das EU-Land Zypern nicht. So können sich die Kontrahenten auch nicht an einen Tisch setzen – sie würden damit den anderen als ebenbürtigen Gesprächspartner anerkennen.