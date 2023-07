"Erbfolge" in Kambodscha

Hun Sen bringt seinen Sohn als Nachfolger in Stellung.

Der neue Regierungschef werde am 10. August ernannt, sagte der 70-jährige Hun Sen am Mittwoch in einer Rede. Er werde aber weiter Vorsitzender der Regierungspartei und Mitglied der Nationalversammlung sein.

Erst am Sonntag wurde in Kambodscha ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung hat nach Angaben der Wahlkommission die Partei Hun Sens, die Kambodschanische Volkspartei CPP, klar gewonnen – praktisch ohne Gegenkandidaten. Der einzigen Oppositionspartei mit echten Chancen wurde die Teilnahme verboten.

