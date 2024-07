Joe Biden: Er rappelte sich immer wieder auf – bis jetzt

In einer Rede aus dem Oval Office im Weißen Haus wird sich US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend (20 Uhr Ortszeit - MEZ: 2 Uhr früh am Donnerstag) an die Amerikaner wenden und seinen Rückzug aus dem Wahlkampf erläutern. Damit geht eine mehr als 50-jährige Karriere in der Politik ihrem Ende zu. Gekrönt war sie durch den Wahlsieg über Donald Trump in der Präsidentschaftswahl des Jahres 2020. Geprägt war sie aber auch von etlichen privaten und beruflichen Tiefschlägen,