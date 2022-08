Nach ihrem Unabhängigkeitstag am Mittwoch trauert die Ukraine um viele Todesopfer eines russischen Raketenangriffes auf den Bahnhof Tschaplyne in der Region Dnipropetrowsk. Dabei sollen fünf Waggons getroffen und mindestens 25 Zivilisten getötet worden sein, darunter zwei Kinder. In einer Videoansprache sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Tschaplyne ist heute unser Schmerz." Er hatte bereits seit Tagen davor gewarnt, Moskau könnte diese Woche "etwas besonders Grausames" versuchen.