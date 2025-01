Entlassungen im Justizministerium: Trump beginnt seinen Rachefeldzug

Die Nachricht verfehlte ihre Wirkung nicht und löste bei vielen Regierungsbeamten in der US-Hauptstadt blankes Entsetzen aus. Trump macht seine Drohungen aus dem Wahlkampf wahr und geht gegen Justizbeamte vor, die an den strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn beteiligt waren. Der Präsident ordnete die Entlassung von mehr als einem Dutzend Mitarbeitern im Justizministerium an und begründete dies offen mit ihrer Rolle, die sie bei der Strafverfolgung gegen ihn gespielt hatten.