"Entfesselt": Boris Johnson legt seine Memoiren vor

Am Donnerstag erscheinen Boris Johnsons Memoiren unter dem Titel "Unleashed" (auf Deutsch: "Entfesselt"). Darin wartet der Tory-Politiker mit allerlei Anekdoten und Indiskretionen auf. Dem Haus Windsor wird es nicht gefallen, dass ausgerechnet ein Ex-Premier Gerüchte bestätigt, dass Queen Elizabeth II. an Knochenkrebs erkrankt war – offiziell starb sie an Altersschwäche. Zudem habe er versucht, Prinz Harry von seinen Auswanderungsplänen in einem Gespräch von Mann zu Mann abzuhalten,