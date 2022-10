Der EU-Gipfel will ein gutes Beispiel geben. Die öffentlichen Räume am Tagungsort blieben ungeheizt. Nicht weiter schlimm angesichts des angenehm warmen Herbstwetters. Dass Energiesparen, also die Verringerung des Verbrauchs, die beste Möglichkeit ist, angesichts Wladimir Putins Gaskrieg gut durch den Winter zu kommen, darüber herrscht Einigkeit unter den 27 Staats- und Regierungschefs.