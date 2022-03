Energiekosten-Steigerung: 300 Euro als Entlastung

Wie kann man den Gasverbrauch senken und der Abhängigkeit russischer Energielieferungen entkommen? Diese Sorge treibt die Regierung in Berlin um. Die Koalition von Kanzler Olaf Scholz plant, die Stilllegung von Kohlekraftwerken auszusetzen. Diese sollten länger in Sicherheitsbereitschaft gehalten werden, um den Gasverbrauch kurzfristig zu senken, teilten SPD, Grüne und FDP als Ergebnis einer Koalitionsausschuss-Sitzung mit. Unabhängig davon halte man am Ziel "Kohleausstieg idealerweise bis 2030 fest".

Angesichts der massiv steigenden Energiekosten einigte sich der Koalitionsausschuss auch darauf, die Bürger zu entlasten. Diese sollen einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt bekommen. Für Selbstständige gibt es einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung. Die Koalition einigte sich zudem auf eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Empfänger von Sozialleistungen bekommen wegen der hohen Energiepreise eine weitere Einmalzahlung. Zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro sollen pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden.

Die Koalition will zudem für 90 Tage ein Ticket um neun Euro pro Monat für den öffentlichen Personennahverkehr einführen. Dazu bekommen die Länder entsprechende Mittel. Familien erhalten einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet.