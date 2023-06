Ende einer Ära: Wie Berlusconi Italien prägte und vergiftete

Kaum ein Mann hat Italien in den letzten 50 Jahren so geprägt wie er. Und wenige Italiener waren dermaßen umstritten und im Ausland so berüchtigt: Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der 86-jährige Medienunternehmer und Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia ist Montagvormittag im Mailänder Krankenhaus San Raffaele gestorben.