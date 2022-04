Empörung nach Steinmeier-Ausladung: Scholz plant keine Reise

"Der Bundespräsident repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Er machte damit deutlich, dass mit der Person Steinmeier auch Deutschland ausgeladen worden wäre. Kanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Vorgang als "irritierend". Trotz Einladung plane er in nächster Zeit keine Reise in die Ukraine, sagte der Kanzler. Er sei erst wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen, außerdem telefoniere er regelmäßig mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Die ukrainische Regierung hatte den geplanten Besuch Steinmeiers am Dienstag überraschend abgelehnt. Eine Begründung wurde nicht gegeben. Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Die anderen vier Staatschefs reisten daher gestern ohne Steinmeier in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Selenskyj hat Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Das sei Terror gegen die Zivilbevölkerung, sagt Selenskyj in einer Video-Ansprache vor dem estnischen Parlament. Er forderte zudem, den Druck auf Russland zu erhöhen. Sanktionen seien das einzige Instrument, das Russland zum Frieden zwingen könne. "Wenn Europa Zeit verschwendet, wird Russland dies nutzen, um das Kriegsgebiet auf weitere Länder auszudehnen. Wir können Russland entweder aufhalten – oder ganz Osteuropa für sehr lange Zeit verlieren."

Eine seit 2014 laufende EU-Beratungsmission in der Ukraine soll ab sofort dabei helfen, Kriegsverbrechen in dem von Russland überfallenen Land aufzuklären. Am Mittwoch beschlossen die EU-Länder, das Mandat der sogenannten EU-Beratungsmission für die Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM) zu ändern. Die Mission werde die ukrainischen Behörden unterstützen, Straftaten während des russischen Angriffskriegs zu verfolgen, hieß es. Die Mission soll demnach eng mit dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und der Behörde Eurojust zusammenarbeiten sowie den ukrainischen Behörden mit Schulungen und strategischer Beratung zur Seite stehen.

Russland wird vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben – so wurden etwa nach dem Rückzug russischer Truppen in Butscha hunderte Leichen gefunden, zudem gab es Berichte über zahlreiche Vergewaltigungen und Folter.

Biden spricht von Völkermord

US-Präsident Joe Biden hat Kremlchef Wladimir Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine "Völkermord" vorgeworfen. "Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren", sagte Biden.

Bei den Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben unterdessen 1026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie ergeben, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es nicht.