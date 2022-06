Eigentlich hätte gestern erst Halbzeit sein sollen. In einem Vertrag mit Großbritannien hatte sich die Volksrepublik China verpflichtet, Hongkong unter dem Motto "Ein Land, zwei Systeme" 50 Jahre lang "ein hohes Maß an Autonomie" zu gewähren und nicht in dessen "Lebensweise" einzugreifen. Britische Sozialisation ist in der ehemaligen britischen Kronkolonie aber längst zum Feindbild für Behörden und hier vor allem den Sicherheitsapparat geworden.