Emmanuel Macron will neue Strategie zum Schutz der EU-Außengrenzen

Seinen Plan für die Europäische Union skizzierte gestern Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer seiner seltenen Pressekonferenzen. Frankreich übernimmt im Jänner die EU-Ratspräsidentschaft. Diese "Présidence européenne", wie sie in Paris genannt wird, wechselt alle sechs Monate. In der Zeit der französischen Präsidentschaft will Macron einen neuen Mechanismus zum Schutz der EU-Außengrenzen erwirken.

Dieser solle im Fall einer Krisensituation greifen, "wenn eine stärkere Kontrolle unserer Außengrenzen nötig wird", sagte Macron in Paris. Denkbar sei die Entsendung von Sicherheitskräften und Material aus anderen Mitgliedsstaaten. "Wir haben die gleichen Gefahren und gleichen Ziele", sagte Macron über die EU-Außenpolitik. Es sei daher wichtig, eine neue Verteidigungsstrategie für die Außengrenzen zu entwickeln. Gerade der Streit mit Belarus um Geflüchtete an der polnischen und lettischen EU-Außengrenze zeige, wie wichtig geeintes Handeln sei.

Schengen-Abkommen: Reform

Auch eine Reform des Schengen-Abkommens brachte Macron ins Spiel. Das Schengener Abkommen hat die Grenzkontrollen innerhalb der teilnehmenden EU-Länder weitestgehend aufgehoben und ermöglicht so mehr Reisefreiheit. Gleichzeitig definiert es, dass Schutzsuchende von außerhalb der Union ihren Asylantrag in jenem Land stellen müssen, bei dem sie zuerst in den Schengenraum kommen. In der Vergangenheit führte das zu einer ungleichen Verteilung der Flüchtlinge in die Länder an den EU-Außengrenzen.

Neben einem effektiveren Schutz der Außengrenzen soll es auch reguläre Beratungsrunden zu migrationspolitischen Fragen geben – ähnlich, wie es bereits wirtschaftspolitische Runden gibt.

Während des französischen Vorsitzes will Macron außerdem die wirtschaftliche, sicherheitspolitische Kooperation mit Nordafrika, aber auch dem Westbalkan verstärken. In Sachen Verteidigungspolitik kündigte Macron die Erarbeitung eines "strategischen Weißbuches" an. Seine Grundlinien würden im März bei einem EU-Gipfeltreffen verabschiedet. Auch neue Konfliktgebiete wie der Weltraum und die Cybersphäre würden dabei einbezogen werden.

Im Bereich der Klimapolitik schlägt der französische Präsident die Schaffung einer CO2-Steuer für Importe vor. Zudem will Macron den 26 anderen EU-Mitgliedsstaaten Pläne zur Besteuerung von Onlinekonzernen und zum Mindestlohn vorstellen.

Im Einklang mit Berlin

Vor allem mit den sozialen Aspekten beim Mindestlohn findet sich Macron im Einklang mit der neuen Ampelregierung in Berlin. Deren Koalitionspakt steht der französische Präsident überhaupt wohlwollend gegenüber. Schon vor Tagen hatte er erklärt, er teile die Vorschläge der neuen Regierung in Berlin für ein Initiativrecht des Europaparlamentes sowie die Bildung transnationaler Listen bei den Europawahlen.

Scholz kommt heute nach Paris

Über seine Vorstellungen wird Emmanuel Macron heute wohl detaillierter mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprechen. Dieser kommt auf seiner ersten Auslandsreise als Regierungschef nach Paris. Schon gestern war die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Frankreich. Kommende Woche folgt der neue Finanzminister Christian Lindner (FDP).