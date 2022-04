Emmanuel Macron und Marine Le Pen bestreiten Stichwahl in zwei Wochen

Insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich gestern um das Amt des französischen Staatspräsidenten. Emmanuel Macron und Marine Le Pen werden in zwei Wochen in einer Stichwahl wieder gegeneinander antreten. Der Amtsinhaber schaffte 28,5 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin kam Hochrechungen zufolge auf 23,5 Prozent

Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Mélenchon rund 20 Prozent, die übrigen Bewerber folgten mit deutlichem Abstand. Der zeitweise gleichauf mit Le Pen stehende rechtsextreme Bewerber Éric Zemmour bekam nur sieben Prozent.

Die Wahl bedeutete eine krachende Niederlage für die einstigen Volksparteien, die Sozialisten und die Konservativen. Die bürgerlich-konservativen Republikaner (LR) mit Valérie Pécresse kamen auf nur fünf Prozent der Stimmen. Die Sozialisten (PS), die von 2012 bis 2017 mit François Hollande den Präsidenten gestellt hatten, stürzten mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf rund zwei Prozent ab.

Marine Le Pen bei der Stimmabgabe Bild: AFP/Denis Charlet

Auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Macrons erster Amtszeit waren und er im Wahlkampf nicht begeisterte, profitierte der 44-Jährige von der Schwäche anderer Kandidaten und Wünschen nach Stabilität angesichts des Ukrainekriegs. Die rechte Populistin Le Pen versuchte dagegen, mit gemäßigteren Tönen als früher zu punkten und inszenierte sich zugleich als Anwältin derjenigen, die unter der Inflation und steigenden Preisen für Strom, Sprit und Lebensmittel leiden.

Fast alle gegen Le Pen

Unmittelbar nach Wahlschluss gaben die Kandidatinnen und Kandidaten von Republikanern, Sozialisten, Grünen (Yannick Jadot) und Kommunisten (Fabien Roussel) eine Wahlempfehlung für Macron ab. Sollte Le Pen an die Macht kommen, drohten "desaströse Folgen für das Land und für folgende Generationen", sagte Pécresse.

Der Linkspolitiker Mélenchon sprach sich zwar nicht direkt für Macron aus, forderte aber dezidiert dazu auf, nicht für Le Pen zu stimmen: "Ihr dürft Frau Le Pen eure Stimme nicht geben."

Das Lager des Rechtsextremen Zemmour sprach sich hingegen für Le Pen aus. "Emmanuel Macron ist der Hauptgegner. Er ist der Präsident der massiven Einwanderung, der Präsident der Unsicherheit, der Präsident der Deindustrialisierung", sagte seine Unterstützerin Marion Maréchal. Sie ist die Nichte Le Pens und frühere Politikerin des Front National, des Vorgängers von Le Pens Rassemblement National (Nationale Versammlung, RN).

Knappe Entscheidung erwartet

Sowohl Emmanuel Macron als auch Marine Le Pen waren schon im Jahr 2017 in der Stichwahl gewesen, die der Zentrumsliberale damals klar für sich entscheiden konnte. Dieses Mal dürfte es aber knapper werden. Viele linke Wählerinnen und Wähler haben in Umfragen erklärt, dass sie anders als 2017 Macron in der Stichwahl nicht wählen würden, nur um einen Einzug der Rechtspolitikerin Le Pen in den Élysée-Palast zu verhindern.

Diese Wahlberechtigten muss Macron nun überzeugen, ihre Meinung zu ändern und in der zweiten Runde am 24. April doch für ihn zu stimmen.

Der französische Präsident wird auf fünf Jahre gewählt. Er beeinflusst die Politik des Landes maßgeblich und spielt oft eine wichtigere Rolle als der von ihm ernannte Premierminister und Regierungschef.