EMA vorerst weiter von AstraZeneca überzeugt

Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauerten, sei man entschieden überzeugt, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19 das Risiko überwiegen würden, bekräftigte EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag.

Am Donnerstag wolle die EMA eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Verschiedene EU-Staaten hatte die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca zuletzt ausgesetzt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess.

Experten prüften derzeit, ob zwischen der Impfung und aufgetretenen Fällen von Blutgerinnseln doch ein Zusammenhang bestehe. Dabei werde auch untersucht, ob nur einzelne Chargen betroffen seien.

Cooke betonte nun, dass eine Situation wie diese nicht unerwartet sei. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten. Die EMA prüfe nun, ob dies tatsächlich eine Nebenwirkung sei oder Zufall. Es brauche dazu eine wissenschaftliche Bewertung. "Wir müssen die Fakten zuerst haben." Vorher könne man nicht zu einer Schlussfolgerung kommen.

Kurz stützt Entscheidung des Impfgremiums

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich hinter die Entscheidung des Impfgremiums gestellt, weiterhin das umstrittene AstraZeneca-Vakzin einzusetzen. "Wir vertrauen hier auf unsere Expertinnen und Experten, die hier eine klare Entscheidung getroffen haben, alle zugelassenen Impfstoffe auch weiterhin zu verwenden", sagte Kurz am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien. Ähnlich wie zuvor Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) drängte er auf eine europäische Lösung.

"Das ist ein Fleckerlteppich innerhalb Europas, der nicht ideal ist", sagte Kurz. Daher hoffe er, "dass es schnell zu einer Klärung dieser Frage kommt", forderte der Kanzler eine "Klarstellung" bezüglich des Impfstoffes von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Nachdem mehrere Staaten in der EU und auch außerhalb das Verimpfen des Corona-Vakzines von AstraZeneca ausgesetzt hatten, sah zuvor auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Lösung weiterhin auf "gesamteuropäischer Ebene". Gemäß der Empfehlung des österreichischen Impfgremiums wird AstraZeneca vorerst weiter verimpft. Vor einem etwaigen Stopp wird die Bewertung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag abgewartet.

Anschober sah seine Rolle nicht in jener als "Impfwissenschafter", sondern als Politiker, der Empfehlungen der jeweiligen Experten umsetzt. Im Fall von AstraZeneca sei dies das österreichische Impfgremium, dessen Fachwissen er "zu hundert Prozent" vertraue. Das Gremium hatte sich am Montag vorläufig für ein weiteres Verimpfen von AstraZeneca ausgesprochen.

Entscheidend ist aber Anschober zufolge die Bewertung von AstraZeneca durch die EMA. Von der EMA stamme die Prüfung der Marktzulassung und bei ihr laufen auch alle Informationen über Nebenwirkungen zusammen. Insgesamt sind bisher EU-weit 6,9 Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft worden, in Österreich waren es 220.000. Diese Zahlen müsse man dem Minister zufolge "in Relation mit den Nebenwirkungen" sehen.

Rund ein Jahr nach dem ersten Corona-Lockdown sah Anschober die Gesellschaft in Österreich "teilweise einfach erschöpft" Es gäbe aber auch eine "ganz kleine Minderheit", die zunehmend aggressiv auftritt. Dies habe dazu geführt, dass er selbst unter Personenschutz steht, sagte Anschober.