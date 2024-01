Elysée: Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne zurückgetreten

Nach tagelangen Spekulationen in französischen Medien über eine Regierungsumbildung reichte Borne am Montag ihren Rücktritt ein, wie der Elysée-Palast mitteilte. Präsident Emmanuel Macron nahm ihren Rücktritt demnach an. Es wird erwartet, dass Macron in Kürze einen Nachfolger ernennt.

Weitere Informationen folgen.

