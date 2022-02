Elizabeth II.: "Camilla soll eines Tages Queen werden"

Die Pandemie hat die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elizabeth II. zwar verhindert. Aber die britische Monarchin ließ gestern gleich mit zwei Aussagen aufhorchen. In einer öffentlichen Botschaft erklärte die 95-Jährige, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Prinz Charles den Titel "Queen" tragen soll.

"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als ,Queen Consort‘ bekannt sein wird", schrieb die Monarchin in dem vom Palast veröffentlichten Statement. Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla zeigten sich tief berührt. "Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äußerst bewusst", heißt es in einer Erklärung von Charles.

Dass die Ehefrauen von Königen als "Queen Consort" gekrönt werden, ist eigentlich die Regel. Im Fall von Camilla, die vor Jahrzehnten für das Aus der Ehe von Charles und Prinzessin Diana verantwortlich gemacht wurde, war die Frage lange strittig. Laut Experten wäre Camilla – die aktuell den offiziellen Titel der Herzogin von Cornwall hat – ohnehin rechtlich Königin geworden. Es sei denn, es würde mit einer Gesetzesänderung verhindert. Nun hat Queen Elizabeth II. diese Debatte endgültig beendet.

ZIB 1: ORF-Korrespondentin Eva Pöcksteiner berichtet aus London über das 70. Thronjubiläum der Queen und über ihre Verfügung , dass die Ehefrau von Prinz Charles, Camilla, den Titel Königin tragen wird, wenn er den Thron erbt.

Eigenes Versprechen erneuert

Die britische Königin erneuerte gestern zudem ihr Versprechen, "das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird". Seit Jahrzehnten gilt diese Erklärung als Zusicherung, dass sie nicht vor Ende ihres Lebens abdanken will. Bei ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 hatte die damalige Prinzessin erklärt, "dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll".

Kein Monarch vor ihr war länger auf dem britischen Thron. Groß gefeiert werden soll das Jubiläum erst Anfang Juni. Über mehrere Tage sind Konzerte, Shows, Paraden und Straßenfeste im ganzen Land geplant.

Eigene Hymne zum Jubiläum

Zu ihrem 70. Thronjubiläum ehrt eine neue Hymne die Queen: Das zweiteilige Werk "EIIR: The Platinum Record" werde am 96. Geburtstag der Königin am 21. April veröffentlicht, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag. Dabei sind die Sopranistin Lesley Garrett und Bariton Rodney Earl Clarke gemeinsam mit dem London Community Gospel Choir zu hören. "EIIR" ist die offizielle Abkürzung für die Queen: "Elizabeth II. Regina".