Elf Tote: Schweden will Waffengesetz verschärfen

Nach dem Schussattentat mit elf Toten in Örebro will die schwedische Regierung das Waffengesetz verschärfen. Am Dienstag waren in Örebro elf Menschen durch Schüsse an einer Einrichtung für Erwachsenenbildung ums Leben gekommen, darunter der mutmaßliche Täter.

Offizielle Angaben zum Täter hat die Polizei bisher nicht gemacht, Medienberichten zufolge soll es sich um den schwedischen Staatsbürger Rickard A. handeln. Der 35-Jährige soll legal vier Waffen besessen haben. Er galt als Einzelgänger und war zuletzt arbeitslos. Laut Angaben der Zeitung "Aftonbladet" soll er bei der Tat eine militärische Uniform getragen haben.

Bei der betroffenen Schule handelt es sich um ein Institut für Erwachsenenbildung, in dem auch Schwedischkurse für Migranten abgehalten werden. Ein mögliches rassistisches Motiv für das Attentat wird geprüft.

