Elf Tote bei "Terroranschlag" auf russischem Militärgelände

Russische Nachrichtenagenturen berichteten von einem "Terroranschlag". Zwei Personen sollen das Feuer auf eine Gruppe von Freiwilligen eröffnet haben, die sich zum Kampf in der Ukraine gemeldet hätten. 15 Personen seien verletzt worden. Belgorod liegt an der Grenze zur Ukraine und war schon mehrmals Ziel von Angriffen, hinter denen das Nachbarland vermutet wird. Wenige Stunden vor dem Zwischenfall am Militärgelände ging in der Region ein Öldepot in Flammen auf.

Näheres war am Samstagabend nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Details vorliegen.