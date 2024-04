3 bis 11 Millionen Tonnen Plastikmüll auf dem Grund der Ozeane

Ungefähr jede Minute gelangt im Durchschnitt eine volle Müllwagen-Ladung Plastik in die Weltmeere und treibt im Wasser. Ein großer Teil davon sinkt jedoch auch in die Tiefe: Insgesamt befinden sich auf dem Grund der Ozeane heute schätzungsweise bereits drei bis elf Millionen Tonnen Plastikmüll, wie eine Studie der australischen Wissenschaftsbehörde CSIRO und der kanadischen University of Toronto ergab.

Mithilfe von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROVs) sei es zum ersten Mal gelungen, ungefähr zu quantifizieren, wie viele Plastikabfälle auf den Meeresboden gelangen und wo sie sich genau ansammeln, bevor sie in kleinere Stücke zerlegt und mit dem Meeressediment vermischt werden, sagte CSIRO-Forscherin Denise Hardesty. "Wir wussten bisher nicht, wie viel Plastik auf den Meeresboden gelangt", erklärte sie. Da sich der Kunststoffverbrauch bis 2040 voraussichtlich noch verdoppeln werde, sei es für den Schutz der Meeresökosysteme und der Tierwelt von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie und wohin Plastikmüll im Meer transportiert werde.

