"El Gordo" bescherte Spaniern einen Geldsegen

Die Schülerinnen Paula und Fernanda vom Internat San Ildefonso in Madrid sangen: "Vier Millionen Euro für das Los mit der Nummer 86.148." Ganz Spanien hatte gespannt die Ziehung der "Loteria de navidad" live im Fernsehen verfolgt. Der Hauptgewinn von vier Millionen Euro gilt für das ganze Los. Es wurde 172 Mal ausgespielt – wie jeder der vielen anderen Gewinne auch. "El Gordo" ist die größte Lotterie der Welt und in Spanien ein Megaereignis. In diesem Jahr spielten rund 70 Prozent der Spanier mit, im Schnitt hatte jeder von ihnen 66 Euro für Lose ausgegeben. Da den meisten ein ganzes Los zum Preis von 200 Euro allerdings zu teuer ist, kauften sie sich Zehntel-Lose für 20 Euro.

Jene, die das Glück auf ihrer Seite hatten, bekommen nun ein Zehntel des Gewinns – beim Hauptpreis "El Gordo" sind das immerhin 400.000 Euro. Die meisten Lose mit der Nummer 86.148 wurden diesmal übrigens in Madrid und auf den Kanarischen Inseln verkauft.

2,4 Milliarden Euro wurden heuer an die Gewinner ausgeschüttet. Insgesamt waren Lose im Wert von rund 3,4 Milliarden Euro verkauft worden. Gut eine Milliarde davon geht als Steuern an den Staat.