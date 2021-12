Einkaufen ist in Frankfurt nur noch mit bunten Bändern erlaubt

Nach den Weihnachtsfeiertagen sind gestern in mehreren deutschen Bundesländern verschärfte Corona-Bestimmungen in Kraft getreten. Etwa in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden die Kontakte im privaten und öffentlichen Leben weiter eingeschränkt. Die Stadt Frankfurt kontrolliert als erste deutsche Stadt die 2G-Regeln im Einzelhandel mithilfe von bunten Bändchen. Um einem Missbrauch vorzubeugen, sollen die Farben wöchentlich gewechselt werden.

Israel

Ein israelisches Krankenhaus hat eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Rund 150 medizinische Mitarbeiter der Klinik, die ihre dritte Impfung bis zum 20. August erhalten hatten, sollen eine weitere Dosis bekommen, teilte das Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv mit. Alle hätten bei einem serologischen Test eine niedrige Anzahl von Antikörpern aufgewiesen – unter 700. Nach Angaben des Spitals ist dies die erste Studie ihrer Art weltweit. Erst nach Vorliegen von ersten Ergebnissen soll dann eine nationale Impfkampagne für die vierte Impfung beginnen.

Belgien

Auch in Belgien könnte sich ein Sinneswandel der Regierung in Bezug auf eine Impfpflicht abzeichnen. Premierminister Alexander De Croo zieht nun doch eine Impfpflicht in Betracht, wie er in einem Interview mit der Zeitung "De Zondag" erklärte. Das berichtete das Magazin "Politico". Zum Umdenken habe ihn die Situation auf den Intensivstationen gezwungen. Doch gleichzeitig betonte er: Das könne die Regierung nicht alleine entscheiden. De Croo: "Diese Debatte muss im Parlament geführt werden."

China

In China steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Landesweit verzeichneten die Behörden 650 Corona-Infektionen – so viele wie seit März 2020 nicht mehr. Hotspot ist die Millionenstadt Xi’an (Heimat der weltberühmten Terrakotta-Armee), wo für die 13 Millionen Einwohner seit Donnerstag ein strikter Lockdown gilt. Alle nicht wesentlichen Geschäfte und Betriebe wurden geschlossen, pro Haushalt darf nur ein Mensch alle drei Tage das Haus verlassen, um das Lebensnotwendige einzukaufen. Mit Privatfahrzeugen dürfen nur noch jene Fahrer unterwegs sein, die direkt an der Eindämmung des Corona-Ausbruchs beteiligt sind. Verstöße werden mit bis zu zehn Tagen Haft und umgerechnet 69 Euro Strafe geahndet.