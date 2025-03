Einigung in Deutschland: Schwarz-Rot wird konkret

?Welche Grundsatzvereinbarungen haben die Sondierungsteams bereits geschlossen?

Man will hohe Milliardenschulden machen, um mehr Geld für Verteidigung und Instandsetzung der Infrastruktur zu haben. Zusätzlich gibt es Einigungen in vielen kleineren Bereichen. Zum Beispiel soll das bisherige Bürgergeldsystem verändert werden. "Für Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen", sagte CDU-Chef Friedrich Merz. Zur Unterstützung der kriselnden Wirtschaft sollen die Energiekosten gesenkt werden. Konkret soll die Stromsteuer sinken. Das soll auch private Haushalte entlasten.

?Was ist mit dem Streitthema Migration?

Auch hier gibt es eine Einigung: An den Landgrenzen sollen künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen – allerdings nur in Abstimmung mit den Nachbarstaaten. Und ob die mitmachen, ist fraglich. Sollten Staaten wie Österreich, Tschechien und Polen hier schon in den nächsten Tagen auf Konfrontation gehen, könnte das die Koalitionsgespräche erheblich belasten. Prüfen wollen Union und SPD, ob es verfassungsrechtlich möglich wäre, Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, falls sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Hier hat die Union, die diese Reform einst in Bausch und Bogen abgelehnt hatte, Zugeständnisse gemacht.

?Wie geht es jetzt weiter?

Schon einen Tag nach der Einigung der Sondierer haben der CSU-Vorstand und die SPD-Führung jeweils einstimmig der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Damit fehlt nur noch das Ja der CDU-Führung, die am Montag entscheiden will. Danach beginnt die eigentliche Arbeit am Koalitionsvertrag. Erst wenn ein Koalitionsvertrag steht und von den Parteien beschlossen ist, steht auch die Regierung.

?Was muss jetzt überhaupt noch verhandelt werden?

Jetzt geht es noch um die letzten Details. Einigen müssen sich die Verhandler auch über den Zuschnitt der Ministerien. Soll es etwa künftig ein eigenes Ministerium für Digitalisierung geben? Auch welche Partei welche Ministerien übernimmt, muss noch ausgehandelt werden.

? Kann das Ganze jetzt noch scheitern?

Grundsätzlich ja, aber der wohl künftige Kanzler Merz ist sich sicher: "Bis Ostern hat Deutschland eine neue Regierung."

